Издание L'Equipe высоко оценило игру Сафонова в матче с «Челси»

Французская газета L'Equipe высоко оценила игру российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси», выставив ему самый высший балл среди игроков парижского клуба.

ПСЖ обыграл «Челси» со счетом 3:0, а по сумме двух матчей — 8:2. В лондонском матче Сафонов записал на свой счет девять сэйвов и начал атаку в ситуации с первым голом Хвичи Кварацхелии.

«Решающие спасения (9-я, 42-я, 43-я, 61-я, 65-я, 75-я минуты) и прогресс в игре ногами, включая почти голевую передачу длинным пасом. Русский не отдыхал и снова заработал очки в воротах парижан», — пишет издание.

Сафонов получил восьмерку, такого же балла удостоились Кварацхелия, Бредли Барколя и главный тренер ПСЖ Луис Энрике. Обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле был оценен всего лишь пятеркой, остальные игроки парижан получили шесть-семь баллов.

Ранее комплиментарно об игре Сафонова высказался главный тренер ПСЖ Луис Энрике.