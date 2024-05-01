Издания русских классиков массово пропадают из библиотек по всей Европе

Редкие книги русских классиков литературы стали исчезать из библиотек Европы. В разных странах орудуют книжные воры: пропавшими числятся не менее 170 изданий, пишет The New York Times.

Книжные воришки орудуют по всей Европе. Они крадут редкие экземпляры книг, и почему-то исключительно русских классиков. Установить злоумышленников пока не удалось.

В списках пропавших в основном книги XIX века, много творчества А.Пушкина.

«Сильнее всего пострадала библиотека Варшавского университета: пропало 78 книг», — пишет газета.

Воры лишили европейские библиотеки 170 редких книг русских классиков. Цифра еще может измениться. Сейчас полиция оценивает ущерб, организации ведут точные подсчеты и, конечно, начался поиск книжных воров. По предварительным данным, общая стоимость книг составила 2,6 миллиона долларов.

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