Российские военные подняли триколор родной страны над селом Работино в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости сообщил Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Российский флаг теперь развевается над селом Работино — одной из самых некогда горячих точек, и стратегически важных пунктов. Если бы ВСУ удержали населенный пункт, то смогли бы открыть себе путь к Мелитополю, который освобожден силами России.

Теперь, судя по словам Рогова, поселение Работино на ореховском направлении было зачищено и освобождено от украинских позиций. Бойцы ВСУ бежали через северное направление села, а оставшихся пришлось зачищать из-за активного сопротивления.

«Точечные очаги сопротивления противника в Работино еще остались. Продолжаются стрелковые бои. Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации», — сказал Рогов.

Еще недавно Киев причислял Работино как одно из главных достижений контрнаступления ВСУ. Но теперь основные силы покинули зону.

Ранее сообщалось, что Захарова прокомментировала предложение украинского министра о привлечении большего числа женщин в армию для разминирования территорий.