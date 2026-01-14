Изгнанный из ЦСКА Спронг набрал первые очки за «Автомобилист»

Голландский нападающий Даниэль Спронг набрал свои первые баллы за результативность после громкого перехода в «Автомобилист» из ЦСКА.

В начале января ЦСКА обменял своего лучшего бомбардира за 100 млн руб. в «Автомобилист». У хоккеиста с приличным опытом игры в НХЛ не сложились отношения с главным тренером армейцев Игорем Никитиным. Рулевой ЦСКА нередко оставлял Спронга на скамейке запасных, что не помешало голландцу оставаться лучшим бомбардиром команды. На момент обмена он набрал 31 (12+19) очков в 29 матчах.

В дебютном матче за «Автомобилист» против «Барыса» (2:1 ОТ) Спронг результативными действиями не отметился. А вот в следующей игре против «Трактора» голландец отличился уже на второй минуте, ассистировав Александру Шарову. Во втором периоде Спронг записал на свой счет вторую результативную передачу, когда помог отличиться Ярославу Бусыгину.

Матч завершился победой екатеринбуржцев со счетом 4:1. «Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 53 очка в 45 матчах.

Ранее свою первую шайбу за «Салават Юлаев» забросил Евгений Кузнецов, перешедший в уфимский клуб из «Металлурга».