Израиль может пролететь мимо «Евровидения» из-за провокационной песни «Октябрьский дождь»

Израиль могут не допустить к участию в песенном конкурсе «Евровидение» 2024 года, предупредило руководство Европейского вещательного союза (ЕВС).

Как пишет издание Walla News, причиной тому политический подтекст в композиции «Октябрьский дождь», с которой Тель-Авив намерен отправить на шоу своего представителя. ЕВС настаивает на корректировке слов песни.

«На данный момент союз тщательно изучает тексты для принятия окончательного решения. До 11 марта все вещательные компании должны представить свои песни, но если она не принята к участию в конкурсе, телекомпания даст возможность представить новую или изменить текст. Песня Израиля „Октябрьский дождь“ не была принята, так как в ней содержится политический подтекст», — пишет издание.

В свою очередь, угрозы быть недопущенным на конкурс Израиль не пугают. Как подчеркнул министр культуры и спорта страны Мики Зоар, в композиции «Октябрьский дождь» ней и тени политических мотивов. С его слов, сочиненный текст песни показывает мысли каждого израильтянина, рассказывая правду о происходящем в еврейском государстве в данное время.

Ранее мы писали, что Украину на Евровидении представит 150-килограммовая воспитатель детсада, которую пользователи сети прозвали «жертвой Голодомора».