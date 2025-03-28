Известного спортивного комментатора Шмурнова признали иноагентом
Минюст внес комментатора Шмурнова в реестр иноагентов
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Минюст обновил список иноагентов, внеся туда, в частности, спортивного комментатора Александра Шмурнова.
По данным ведомства, Шмурнов распространял недостоверную информацию о российской армии и действиях властей, выступал против проведения спецоперации на Украине.
В марте 2022 года известный комментатор уволился с «Матч ТВ» и уехал из России. Было известно, что он уехал в Южную Америку, а затем перебрался во Францию. В последние дни Шмурнов опубликовал ряд туристических обзоров из Боливии и Уругвая.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов может возглавить «Ростов».