Известного спортивного комментатора Шмурнова признали иноагентом

По данным ведомства, Шмурнов распространял недостоверную информацию о российской армии и действиях властей, выступал против проведения спецоперации на Украине.

В марте 2022 года известный комментатор уволился с «Матч ТВ» и уехал из России. Было известно, что он уехал в Южную Америку, а затем перебрался во Францию. В последние дни Шмурнов опубликовал ряд туристических обзоров из Боливии и Уругвая.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов может возглавить «Ростов».