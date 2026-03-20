Известного тренера лишили вида на жительство в Латвии

Крикунов играл за рижское «Динамо» в чемпионате СССР в 1976-1982 годах, а позже возглавлял латвийскую команду, когда она выступала в КХЛ.

О лишении вида на жительство 75-летний Крикунов узнал от пограничника, когда выезжал из Латвии в прошлом году. Тот сказал, что вид на жительство уже три дня как аннулирован.

Крикунов удивился этому обстоятельству, так как вид на жительство был действителен до 2027 года. Попытка получить визу на въезд в Латвию успеха не принесла.

В нынешнем сезоне Крикунов работает тренером-консультантом в ХК «Сочи». Ветеран тренерского цеха сообщил, что покинет южан в конце сезона, но заявил, что может рассмотреть интересный вариант, который не будет связан с каждодневной работой.

