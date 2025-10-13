Известный голкипер Хайкин отказался от российского футбольного гражданства

Голкипер норвежского клуба «Буде/Глимт» Никита Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza.

По данным источника, Хайкин в ускоренном темпе оформляет норвежское гражданство и планирует выступать за сборную скандинавской страны. Сообщается, что футболист уже сдал языковые тесты.

30-летний Хайкин выступает за «Буде/Глимт» с 2019 года. Уроженец Израиля приглашался на сборы национальной команды России, но так и не сыграл за сборную ни одного матча.

В нынешнем сезоне Хайкин провел за норвежский клуб 29 матчей во всех турнирах, пропустил 28 мячей, а 12 игр завершил на ноль. «Буде/Глимт» впервые в своей истории пробился в основной этап Лиги чемпионов.

