Сенсация на Овечьих островах: Фареры обыграли Чехию и рвутся на чемпионат мира

12 октября в рамках отборочного турнира Фареры обыграли Чехию со счетом 2:1. Ханус Серенсен на 67-й минуте открыл счет. На 78-й минуте форвард чехов Адам Карабец установил равенство. А на 81-й минуте защитник Мартин Агнассон забил победный гол.

Ранее Фареры обыграли Черногорию (4:0) и Гибралтар (1:0). После победы над чехами у скандинавов появились теоретические шансы продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира. Сборная Хорватии практически гарантировала себе первое место в группе L — 16 очков после шести матчей. На второе место, дающее право на участие в стыках, претендуют Чехия (13 очков) и Фареры (12).

Обе команды сыграли по семь матчей, то есть им осталось провести по одной встрече. Чехия сыграет с Гибралтаром, а команда с Овечьих островов отправится в Хорватию.

Ранее сборная России впервые в своей истории обыграла в товарищеском матче команду Ирана (2:1).