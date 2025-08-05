Известный голкипер Худобин завершил карьеру игрока, но останется работать в хоккее
Голкипер Худобин: «Я закончил карьеру как игрок, но буду работать в хоккее»
Фото: [ХК «Сибирь»]
Известный российский голкипер Антон Худобин в разговоре с «Матч ТВ» подтвердил, что завершил карьеру хоккеиста.
39-летний Худобин провел 14 сезонов в НХЛ, выступая за «Бостон», «Каролину», «Анахайм», «Даллас» и «Чикаго». С «Далласом» голкипер доходил до финала Кубка Стэнли.
После возвращения из-за океана Худобин выступал за красноярский «Сокол» и новосибирскую «Сибирь». В сезоне 2024/2025 опытный вратарь не играл.
«Я это не скрываю — да, я закончил карьеру как игрок. Но дальше буду заниматься хоккеем, ведь он в моем сердце. Через пару‑тройку дней могу сказать официально, чем буду заниматься дальше. Я уже вступил в должность. Сейчас подпишу кое‑какие материалы, и тогда сделаю объявление», — сказал Худобин.
Он уточнил, что новая должность не связана с тренерской работой.
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