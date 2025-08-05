Известный голкипер Худобин завершил карьеру игрока, но останется работать в хоккее

«Я это не скрываю — да, я закончил карьеру как игрок. Но дальше буду заниматься хоккеем, ведь он в моем сердце. Через пару‑тройку дней могу сказать официально, чем буду заниматься дальше. Я уже вступил в должность. Сейчас подпишу кое‑какие материалы, и тогда сделаю объявление», — сказал Худобин.