«Вашингтон» попрощался с любимым партнером Овечкина

Шведский нападающий провел 17 сезонов за клуб и был любимым партнером Александра Овечкина. Их дружба и взаимодействие на площадке даже обыгрывались в рекламном ролике.

«Один из величайших игроков «Кэпиталс» в истории и рекордсмен франшизы по передачам, Ник был краеугольным камнем самого успешного периода в истории команды, кульминацией которого стало то, что он выиграл Кубок Стэнли со своими товарищами в 2018 году. Ник отдавал все, что у него было, каждый день, сыграв более 1000 матчей НХЛ в свитере «Кэпиталс», оказав неизмеримое влияние на команду, город и сообщество», — говорится в клубном заявлении.

На счету Бэкстрема 1105 матчей и 1033 (271+762) очка в регулярных чемпионатах НХЛ, 139 игр и 114 (38+76) баллов в плей-офф. В 2018 году он стал с «Вашингтоном» обладателем Кубка Стэнли.

Карьеру шведского нападающего омрачили травмы. В сезоне 2023/2024 он провел всего восемь игр, а минувший сезон с последним контрактным годом пропустил полностью. Накануне стало известно, что 37-летний Бэкстрем подписал контракт со шведским клубом «Брюнес».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как Александр Овечкин повлиял на карьеру своих партнеров.