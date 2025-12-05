Известный комментатор поставил сборную Украины по футболу выше России

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в разговоре со Sport24 заявил, что считает сборную Украины сильнее российской национальной команды.

В рейтинге ФИФА сборная Украины занимает 28-е место, Россия находится на 33-й позиции.

«Сборная Украины сильнее сборной России, потому что она выше. Они пробились в стыки на чемпионат мира. А я не знаю, вышли бы мы в эти стыки. Все-таки даже в матче с Чили все наши футболисты проигрывали единоборства», — отметил Орлов.

Также комментатор отметил, что российским футболистам недостает индивидуального мастерства, а физическая подготовка не позволяет выдерживать высокий темп на протяжении всего матча.

Сборная Украины в стыковом отборочном матче к чемпионату мира сыграет с командой Швецией. Победитель встретится с сильнейшей командой пары Польша — Албания.

