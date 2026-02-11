Известный комментатор рассказал, почему Соболев получал место в стартовом составе «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» рассказал, почему нападающий Александр Соболев чаще других форвардов получал место в стартовом составе петербургского клуба.

По его мнению, главный тренер «Зенита» Сергей Семак пренебрегал спортивным принципом из-за наличия у Соболева российского паспорта.

«Я никогда не говорил, что Соболев сильнее Лусиано. Мне в страшном сне это не могло присниться. Но тут паспорт… Паспорт российский. В этом же была проблема», — сказал Орлов.

Соболев вытеснил из состава аргентинца Лусиано Гонду, который зимой был обменян в ЦСКА на защитника Игоря Дивеева. Для усиления атаки «Зенит» взял в аренду колумбийского нападающего Джона Дурана.

Александр Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл в 23 матчах чемпионата и Кубка России, в которых забил пять мячей и отдал две передачи.

«Зенит» на Зимнем кубке РПЛ занял четвертое, последнее место.