Известный комментатор рассказал, почему Соболев получал место в стартовом составе «Зенита»
Геннадий Орлов: «Я никогда не говорил, что Соболев сильнее Лусиано»
Фото: [Александр Соболев/ФК «Зенит»]
Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» рассказал, почему нападающий Александр Соболев чаще других форвардов получал место в стартовом составе петербургского клуба.
По его мнению, главный тренер «Зенита» Сергей Семак пренебрегал спортивным принципом из-за наличия у Соболева российского паспорта.
«Я никогда не говорил, что Соболев сильнее Лусиано. Мне в страшном сне это не могло присниться. Но тут паспорт… Паспорт российский. В этом же была проблема», — сказал Орлов.
Соболев вытеснил из состава аргентинца Лусиано Гонду, который зимой был обменян в ЦСКА на защитника Игоря Дивеева. Для усиления атаки «Зенит» взял в аренду колумбийского нападающего Джона Дурана.
Александр Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл в 23 матчах чемпионата и Кубка России, в которых забил пять мячей и отдал две передачи.
«Зенит» на Зимнем кубке РПЛ занял четвертое, последнее место.