Известный подмосковный тренер устроил открытую тренировку по баскетболу 3х3

Наставник сборной России по баскетболу 3х3 и подмосковного Центра спортивной подготовки № 5 Владимир Агабабьян провел мастер-класс для участников турнира по баскетболу «Kids League».

Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, в качестве почетных гостей на площадке в Лужниках также побывали чемпион Европы-2007 Алексей Саврасенко и серебряная медалистка Олимпиады-2020 Ольга Фролкина.

В комментарии после тренировки Владимир Агабабьян подчеркнул, что игра 3х3 стремительно набирает популярность. Если к ней приучить с детства, то это станет увлечением на всю жизнь. Тренер также добавил , что ему очень понравилось, с каким огромным желанием поработали на тренировке его юные подопечные.

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