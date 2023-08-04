Подмосковные лесничие вывели из леса заблудившихся грибников
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Сотрудники Виноградовского филиала учреждения «Мособллес» пришли на помощь грибникам из поселка имени Цюрупы (городской округ Воскресенск).
Двое мужчин не смогли отыскать обратную дорогу и 12 часов проблуждали по лесу. Сигнал о бедствии в службу спасения подала родственница одного из них. На поиски направились участковый лесничий Юрий Абмосов и работники учреждения «Мособлпожспас».
Как рассказали спасатели, несмотря на плохую работу мобильной связи, им удалось связаться с грибниками и попросить их двигаться по свету солнца. Спустя несколько часов лесные пленники были найдены.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье семьям на новорожденных выплачено более 720 миллионов рублей.