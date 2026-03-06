В «Спартаке» лаконично оценили разгром от «Динамо»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала пост по окончании первого полуфинального матча Кубка России с «Динамо», в котором лаконично оценила его итог.

«Динамо» разгромило «Спартак» со счетом 5:2. Причем ничего не предвещало такого разгрома. После пропущенного в дебюте матча гола красно-белые перехватили инициативу, сравняли счет и имели еще несколько отличных моментов. Однако в середине второго тайма «Спартак» пропустил — и рассыпался.

В «Спартаке» произошедшее коротко охарактеризовали — «ужасный вечер».

«Результат, которому нет оправданий. Но с домашней поддержкой и максимальной энергией от каждого на поле и трибунах мы способны все перевернуть в ответной игре», — говорится в другом сообщении.

Ответный матч пройдет на «Лукойл Арене» 18 марта. Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заверил, что команда сделает все возможное, чтобы отыграть три мяча.

Ранее извинения болельщикам принес капитан «Спартака» Роман Зобнин.