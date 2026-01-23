Известный тренер раскритиковал хоккейных чиновников на фоне отказа ИИХФ снять санкции

Заслуженный тренер России Владимир Плющенко в разговоре с «ВсеПроСпорт» прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить санкции против российских и белорусских хоккеистов.

Ограничения распространяются и на участие в международных соревнованиях юниорских команд, хотя МОК рекомендовал их снять.

Плющев отметил, что не удивлен этим решением, поскольку в ИИХФ управляют делами такие хоккейные карлики как Латвия, Эстония, Польша, которых поддерживают скандинавские страны, также настроенные русофобски.

При этом тренер упрекнул и российских хоккейных чиновников, которые ничего не сделали для разбана.

«Хотя они находятся в должностях, которые связаны с международной и дипломатической сферами влияния. У них есть возможность общения со многими людьми в Америке и Канаде. Не знаю, почему у них ничего не работает. Вероятно, они рассчитывают только на Владимира Владимировича Путина, а сами ничего не умеют. Но зато сидят тепло», — сказал Плющев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров назвал ИИХФ одной из самых русофобских организаций.