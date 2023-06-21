«Я бы с ним повеселилась»: беременная возлюбленная звезды «ПСЖ» узаконила измену в их отношениях

Беременная девушка футболиста «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара разрешила ему изменять с другими женщинами. Об этом сообщает портал Em Off.

Пара оговорила ряд правил, при которых футболист может ходить «налево». Так, Неймар обязательно должен использовать презервативы и не целовать любовниц в губы.

Многих девушек обрадовала перспектива «поразвлекаться» со звездным игроков.

«Раз его возлюбленная не против, то я бы с ним повеселилась»; «Очень заманчивое предложение. Сейчас к этому Неймару очередь выстроится», — написали россиянки.

Некоторые посчитали, что такой формат отношений быстро приведет к их завершению.

«Не может идти речи о любви в паре, где можно измена узаконена»; «Наверное, это она разрешила футболисту погулять, пока беременна. А как родит, так сразу лавочку прикроет», — рассуждают пользователи социальных сетей.

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