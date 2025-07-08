«Я бы тоже двинул»: Ловчев заступился за поучаствовавшего в драке Смолова

Напомним, Смолов после ссоры с двумя мужчинами ударил одного из них, сломав ему челюсть. Футболист выплатил пострадавшему в качестве возмещения ущерба 1 млн руб., но отказался платить 20 млн руб. вымогателям, которые угрожали выложить видео инцидента в сеть.

Ловчев отметил, что у Смолова никогда не было подобных эпизодов, а в данном случае его спровоцировали.

«Он не сдержался. Он сам говорит, что не прав. Что обсуждать‑то? Да мы бы все двинули на его месте. Мы все не идеальные люди. Ты извиняешься, а тебе вдогонку летит „урод“ или что‑то еще. И я бы то же самое… взял бы и двинул», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Ранее один из участников конфликта рассказал, что Смолов принес свои извинения.