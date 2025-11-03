«Я был будто на автопилоте»: фигурист Малинин прокомментировал свой мировой рекорд

За выступление, насыщенное сложнейшими элементами, Малинин получил 228,97 балла. Ему же принадлежало прежнее достижение — 227,79 балла, установленное на чемпионате мира 2024 года в Монреале.

«Рекордные оценки? Когда я втянулся — я бы сказал, особенно после третьего прыжка, — то почувствовал, что все складывается как надо. Я был будто на автопилоте, и все элементы получались один за другим», — сказал Малинин.

Фигурист отметил, что, на его взгляд, ему еще есть что добавить в программу и поднять планку рекорда еще выше.

