Киркоров впервые показал свою коллекцию кукол, посвященную Пугачевой

Филипп Киркоров раз неожиданно растрогал фанатов, приняв участие в шоу Aleko In My Bag. В этом проекте певец показал свою уникальную коллекцию кукол, посвященную Алле Пугачевой, передает Super.ru.

Коллекция, которую Киркоров собирает уже много лет, включает в себя куклы, изображающие Примадонну в разные периоды ее сценической жизни — от ранних выступлений до зрелых образов. Это своеобразный музей, созданный с любовью и, вероятно, с долей грусти.

Самое печальное в этой истории, пожалуй, то, что сама Алла Борисовна никогда не видела этой коллекции. Киркоров и Пугачева не общаются уже семь лет. Однако, несмотря на давний разрыв и отсутствие контакта, Киркоров сохранил теплые воспоминания о своей бывшей супруге.

В интервью певец с улыбкой вспоминал годы, проведенные с ней, и сожалел о допущенных ошибках, признавая, что слишком много внимания уделял карьере и недостаточно — самой Алле.

«Семейная жизнь требует участия обеих сторон», — философски заметил певец.

В 2025-м году Пугачева дала большое интервью, в котором, в свою очередь, пролила свет на истинные причины их брака. Оказалось, что романтических чувств к Киркорову она изначально не испытывала, а согласилась на замужество по настоятельной просьбе его матери, Виктории.

