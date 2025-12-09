«Я им не доверяю!»: комментатор Генич взорвался из-за отмененного гола Тюкавина в московском дерби
Генич: дерби «Спартака» и «Динамо» пошло бы по одному месту из-за гола Тюкавина
Футбольный эксперт и комментатор Константин Генич резко раскритиковал судейское решение, лишившее «Динамо» гола в дерби с московским «Спартаком» в 18-м туре РПЛ. Гол Константина Тюкавина был отменен из-за офсайда по версии VAR, что, по мнению Генича, могло кардинально изменить исход встречи.
В эфире «Коммент.Шоу» эксперт выразил полное недоверие к технологиям, определяющим положение «вне игры», и оценил влияние этого эпизода на матч.
«Мне кажется, что все могло пойти по одному месту, если бы засчитали гол Тюкавина. И, конечно, матч мог сложиться по-другому, — заявил Генич. — Опять же, пользуюсь сослагательным наклонением, но я вообще не понимаю, как этот гол не засчитали. Там показывают эту линию… Я им не доверяю!»,— добавил он.
Столичное дерби на поле завершилось ничьей со счетом 1:1. Однако, согласно оценке эксперта, решение главного арбитра Инала Танашева, поддержанное видеопомощниками, стало поворотным моментом игры.
По итогам первого круга «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками, в то время как «Динамо» с 21 очком расположилось на десятой строчке.
Ранее футбольный агент раскрыл причину экономии в «Зените».