Подмосковная звездочка фигурного катания поставила новые программы на будущий сезон

Подмосковная фигуристка Елена Костылева работает над новыми программами на будущий сезон. Об этом ТАСС рассказала мама 13-летней спортсменки Ирина Костылева.

По ее словам, Елена под руководством Евгения Плющенко работает над новым элементом ультра-си — четверным риттбергером. Новая произвольная программа на будущий сезон уже поставлена, идет работа над короткой программой, для которой пока есть музыка для дорожки шагов. Остальные элементы Плющенко еще ищет.

Елена Костылева стала открытием минувшего сезона. Будучи моложе большинства соперниц, она выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что за свои 55 лет в фигурном катании она еще не видела такой девочки. Специалист сказала, что, если бы Костылева выступала на чемпионате мира по взрослым, она бы его выиграла.

На первенстве России в Саранске Костылева установила личный рекорд — 233,10 балла. На минувшей неделе в Бостоне завершился чемпионат мира. Обладательница золота американка Алиса Лю набрала 222,97 балла.