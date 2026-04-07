«Я не принимаю твои поздравления»: Елена Товстик упрекнула бывшего мужа в день 20-летия свадьбы

Елена Товстик, бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика, в день 20-й годовщины свадьбы публично высказала ему упреки. Она заявила, что их общий сын не увидел родителей вместе, и отказалась принимать поздравления от экс-мужа, сообщает The Voice.

Елена и Роман познакомились в 2003 году, а поженились в 2006-м. Их брак продлился 19 лет, и за это время в семье родилось шестеро детей. Елена пережила два выкидыша, рождение одной из дочерей было очень тяжелым — женщина перенесла шесть операций. Роды сына также прошли сложно: мальчик родился преждевременно и провел три недели в кувезе.

«7 апреля — великий праздник, Благовещение. Я вышла замуж в этот день 20 лет назад, и ко мне 8 раз приходила благая весть о беременности, из которых 6 родились на свет», — отметила Елена.

Летом прошлого года Роман Товстик ушел от Елены, закрутив роман с Полиной Дибровой — экс-женой телеведущего Дмитрия Диброва. Сейчас Полина счастлива с новым избранником: они вместе побывали в Антарктиде и на Байкале. Сама модель надеется выйти замуж бизнесмена. Старшие дети бывших супругов живут с отцом.

