«Я нищий!»: легенда биатлона Тихонов рассказал о бедной жизни на 140 тыс. руб.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, ставший участником передачи «Разговор по пятницам», поделился своими мыслями о жизни на пенсии и признался, что его сбережений больше нет. Его высказывания опубликовал «Спорт-Экспресс».

«Я нищий! На три пенсии живу», — заявил Тихонов.

Он уточнил, что одна из пенсий — олимпийская, составляет 52 тыс. руб., другая — офицерская, как у подполковника на пенсии, — 62 тыс., и еще 26 тыс. руб. от собственного региона. Он рассказал, что в его квартире при обыске работало 15 человек, которые растащили все украшения, раритетные монеты, телефоны и прочее.

Кроме четырех золотых медалей Олимпийских игр (1968, 1972, 1976, 1980 — все в эстафетах), Тихонов завоевал серебро на Олимпиаде 1968 года в индивидуальной гонке. Он также является 11-кратным чемпионом мира и 15-кратным чемпионом СССР. В период с 2002 по 2009 годы Тихонов занимал пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов.

Его рекорд по числу золотых медалей Олимпийских игр в биатлоне оставался непревзойденным до 2002 года, а по золотым наградам чемпионатов мира — до 2009 года.

Ранее сообщалось, что демографический кризис приведет к сокращению пенсий в 1,5 раза.