«Можно обойтись без эксгумации»: сын Градского резко высказался об эксгумации тела отца

Даниил Градский, старший сын покойного композитора Александра Градского, выступил против предложения эксгумировать тело отца, сообщает Teleprogramma.org. Он считает, что установить отцовство можно менее радикальными методами, например, с помощью ДНК-теста по слюне.

Кроме того, Даниил обвинил вдову музыканта Марину Коташенко в манипулировании фактами и обмане в суде.

По словам наследника музыканта, он будет подавать два иска в Верховный суд. Один из них касается 100 млн рублей, которые суд признал личными сбережениями композитора. Даниил хочет, чтобы деньги взыскали напрямую, а не через вдову.

«Суд признал за нами право на долю, но тем же решением сделал его неисполнимым. Потому что получить присужденное мы можем только из денег, которые вдова отца еще должна взыскать с человека, осужденного за разбой. Мы обращаемся в Верховный суд, чтобы причитающееся взыскали напрямую, как положено по закону», — объяснил молодой человек.

Коташенко накануне заявила, что устала от судебных разбирательств. Она считает своей основной задачей воспитание сыновей, но вынуждена продолжать судиться, чтобы обеспечить их будущее. Детей она старается оградить от деталей конфликта.

Напомним, что Градский скончался в ноябре 2021 года. После его смерти между Мариной и старшими детьми развернулась тяжба за наследство. Скандал усугубился вопросом о происхождении младшего сына Марины. Даниил ранее заявлял, что почти не общался с Иваном и считает, что его лишили общения.

Ранее сообщалось, что внебрачная дочь Алексея Глызина собралась судиться с отцом.