«Я отдаю «Спартаку» все»: Угальде высказался о неудачах красно-белых в нынешнем сезоне

«Спартак» занимает восьмое место в РПЛ с 12 очками после восьми матчей, а накануне в Кубке России уступил «Ростову» (1:2).

Костариканский форвард заверил, что тренерский штаб работает над тем, как улучшить результаты в чемпионате и Кубке страны.

«Я фокусируюсь на том, чтобы отдать себя на все сто процентов. Это то, что я могу сделать, что в моих руках. Я отдаю все «Спартаку», — сказал Угальде.

В матче с «Ростовом» Манфред Угальде забил свой первый мяч за клуб в нынешнем сезоне. В минувшем сезоне костариканец стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 голами.

Ранее известный агент Герман Ткаченко порекомендовал главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку произвести замены в тренерском штабе.