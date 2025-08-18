«Я просто играю в хоккей»: шведский защитник Классон ответил на критику из-за игры в КХЛ

Шведский защитник московского «Динамо» Фредрик Классон в разговоре с ТАСС выразил разочарование тем, как СМИ у него на родине реагируют на выступление игроков в КХЛ.

32-летний хоккеист с опытом игры в НХЛ выступает в России с 2022 года. Он провел три сезона в ЦСКА, с которым побеждал в Кубке Гагарина. В межсезонье Классон подписал контракт с московским «Динамо».

Он отметил, что в Швеции много квалифицированных игроков, которые хотели бы играть в России и жить в таком красивом городе, как Москва.

«Я думаю, что это кошмар, что они порой довольно жестко говорят о нас. Но я просто играю в хоккей и хочу побеждать. Плюс я стараюсь содержать семью. Что есть, то есть», — сказал Классон.

