«Я сделала свой нравственный выбор»: Илзе Лиепа прокомментировала лишение ее литовского гражданства
Фото: [vk.com/ilze_liepa_official]
Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства страны, сообщило агентство ELTA.
Процедура лишения Лиепы гражданства была запущена после того, как артистка в СМИ критически высказалась в отношении стран Балтии и поддержала российскую спецоперацию.
По мнению Лиепы, момент для лишения ее гражданства совпал с президентскими выборами в России не случайно.
«Конечно, я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать выбор, нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом», — заявила народная артистка России.
Илзе Лиепа принадлежит к уникальной балетной семье. Ее отец Марис Лиепа — народный артист СССР, брат Андрис — народный артист России. Илзе танцевала в Большом театре с 1983 года. До сегодняшнего дня у нее было литовское и российское гражданство.