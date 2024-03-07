«Я сделала свой нравственный выбор»: Илзе Лиепа прокомментировала лишение ее литовского гражданства

Процедура лишения Лиепы гражданства была запущена после того, как артистка в СМИ критически высказалась в отношении стран Балтии и поддержала российскую спецоперацию.

По мнению Лиепы, момент для лишения ее гражданства совпал с президентскими выборами в России не случайно.

«Конечно, я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать выбор, нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом», — заявила народная артистка России.

Илзе Лиепа принадлежит к уникальной балетной семье. Ее отец Марис Лиепа — народный артист СССР, брат Андрис — народный артист России. Илзе танцевала в Большом театре с 1983 года. До сегодняшнего дня у нее было литовское и российское гражданство.