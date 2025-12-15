«Я такого ада не встречал»: Плющенко высказался о ситуации с Костылевыми

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о ситуации с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой и ее мамой Ириной.

Ирина Костылева неоднократно критиковала самого тренера и его академию «Ангелы Плющенко».

Плющенко заявил, что за восемь лет не встречал такого ада. Он поведал, что сейчас стоит перед дилеммой.

«С одной стороны — выгнать и забыть как страшный сон! Как это сделали уже многие школы. С другой стороны — жизнь и спортивная карьера, эмоции и переживания спортсмена, который любит и доверяет мне (еще маленькая девочка), и с которой мы показывали и показываем результат, несмотря на травмы», — написал Плющенко в телеграм-канале.

Он признался, что все еще надеется на чудо, и гиперактивная родительница изменит свое поведение, но чуда пока не происходит.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что готов продолжить работу с Еленой Костылевой, но без вмешательства ее матери.