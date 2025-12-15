Плющенко заявил о готовности продолжить работу с Еленой Костылевой

Он подчеркнул, что по контракту с УОР академия «Ангелы Плющенко» обязана предоставить фигуристке определенные условия в тренировочном процессе.

В минувшие выходные Елена Костылева выступила в шоу Плющенко «Спящая красавица» в Минске. Тренер отметил, что у него по-прежнему хороший контакт с фигуристкой.

«Я не отказываюсь от Лены. Но мы не готовы работать, сотрудничать и пересекаться с ее мамой. Мы не готовы слушать эту ложь и клевету. Каждый день рассказываются истории и придумки, не соответствующие действительности, для того чтобы раскрутить ее очередной блогерский желтый канал», — сказал Плющенко.

Мама фигуристки Ирина Плющенко уже несколько месяцев конфликтует с «Ангелами Плющенко». Она обвиняла в том, что тренеры спровоцировали травмы у спортсменки, что Плющенко «намеренно лишил ее программы». Кроме того, как утверждает родительница, фигуристка лишилась дополнительных денег из-за того, что академия не подала документы на присвоение спортивного звания.