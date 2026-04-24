Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал «РБ Спорт», что главный тренер команды Сергей Семак пошутил, когда говорил о неграмотности бразильского полузащитника Вендела.

Семак, комментируя опоздания бразильца из отпуска, сказал, что Вендел — особенный человек: не умеет читать и писать, зато живет футболом. После этого журналисты пытались узнать у Вендела, сколько будет два плюс два, но тот отказался отвечать.

«Конечно, он умеет и читать, и писать. У него великолепный почерк, очень красивый», — сказал Дивеев.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года после перехода из лиссабонского «Спортинга». Вы нынешнем сезоне он провел 26 матчей за петербургский клуб в чемпионате и Кубке России, забил два мяча и отдал три передачи.

Ранее тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что судьям в РПЛ выгодно ошибаться в пользу соперника.