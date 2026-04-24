Победителями стипендиального конкурса «Система» стали 6 студентов колледжа «Подмосковье»

Благотворительный фонд «Система» подвел итоги стипендиального конкурса «Система», цель которого — поддержать талантливую молодежь, занимающуюся научной, исследовательской и инновационной работой в стратегически важных для страны направлениях. В результате строгого отбора победителями признали 110 студентов из вузов и учреждений среднего профессионального образования 30 регионов России.

Пресс‐служба Министерства образования Московской области сообщила, что среди лауреатов — 6 обучающихся колледжа «Подмосковье». Награды удостоены: Софья Белосохова, Глеб Галкин, Карина Дзантиева, Диана Колбина, Владислава Королева и Тимур Шарафуллин.

Торжественная церемония награждения прошла 21 апреля в столице. Она стала частью интенсива Клуба выпускников «Лифт в будущее», организованного специально для стипендиатов конкурса и проходившего с 20 по 23 апреля.

Победители конкурса могут рассчитывать не только на финансовую поддержку, но и на методическое сопровождение своих инициатив.

Успех студентов колледжа «Подмосковье» подчеркивает высокий уровень подготовки в учреждении и демонстрирует эффективность работы педагогов, которые помогают молодежи реализовывать амбициозные исследовательские планы.

