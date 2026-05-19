«Я уважаю это решение»: Соболенко высказалась об отказе от рукопожатий с украинцами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая первую строчку мирового рейтинга, в интервью Vogue прокомментировала ситуацию с отказами от рукопожатий после матчей со стороны украинских спортсменок. По ее словам, она уважает такое решение и понимает, что таким образом соперницы посылают сигнал.

«Я уважаю это решение. Они таким образом посылают сигнал. Но было очень тяжело из-за количества ненависти, которое я получала от людей в туре. Один тренер вообще набросился на меня», — поделилась она.

Вместе с тем, как поделилась Соболенко, ей было очень тяжело из-за количества ненависти, которую она получала от людей в туре. Один тренер, по ее словам, вообще набросился на нее. Других подробностей этого инцидента теннисистка не привела.

Напомним, что 9 мая Соболенко не смогла выйти в четвертый круг турнира серии WTA-1000 в Риме. В третьем круге ее соперницей была представительница Румынии Сорана Кырстя. Встреча, длившаяся 2 часа 14 минут, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 5:7 в пользу румынской теннисистки.

Арина Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде и двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021). Также на ее счету финалы двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде и 30 побед на турнирах WTA, 24 из которых одержаны в одиночном разряде.

