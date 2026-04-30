Кефир против минералки: шеф-повар раскрыл секреты идеального шашлыка

Майские праздники в России немыслимы без запаха дымка и мяса на мангале. Но даже самая отборная свинина или нежное куриное филе могут превратиться в сухую подошву, если неправильно подойти к маринаду. Шеф-повар Алексей Логинов в беседе с REGIONS поделился тремя проверенными рецептами: для свинины, курицы и баранины. Главный секрет — у каждого мяса свой идеальный спутник.

Шашлык из свинины: минералка и лук

По словам эксперта, шашлык из свиной шеи — безусловный хит среди россиян. Чтобы мясо получилось сочным и мягким, лучше всего мариновать его с луком и газированной минеральной водой. Пузырьки углекислого газа деликатно разрыхляют волокна, не перебивая натурального вкуса.

Ингредиенты:

свиная шея — 1,5 кг

лук репчатый — 3-4 штуки

газированная минеральная вода — 0,5 л

соль и черный перец — по вкусу

лавровый лист — 2-3 штуки

Приготовление:

Мясо нарезать квадратными кусочками, лук — полукольцами.

В глубокой емкости выложить слоями: мясо с солью и перцем, лук, лавровый лист. Повторить несколько раз.

Залить минеральной водой так, чтобы она полностью покрывала мясо.

Мариновать 2-4 часа. Жарить на умеренном огне до золотистой корочки.

Шашлык из курицы: кефир спешит на помощь

Куриное филе или бедра часто получаются сухими на мангале, предупреждает шеф-повар. Кефирный маринад — идеальное решение. Молочная кислота мягко размягчает волокна, и мясо буквально тает во рту.

Ингредиенты:

куриное филе или бедра без кости — 1,5 кг

кефир жирностью 2,5-3,2% — 0,5 л

чеснок — 4 зубчика

лук репчатый — 2 штуки

соль, черный перец, паприка, карри или куркума — по вкусу

Приготовление:

Курицу нарезать порционными кусками, лук — кольцами, чеснок измельчить.

Смешать кефир со специями, чесноком и луком.

Залить курицу маринадом и хорошо перемешать.

Мариновать 2 часа. Жарить на среднем огне. Готовность определяется прозрачным соком при проколе — курица готовится быстрее свинины, важно не пересушить.

Шашлык из баранины: томаты и свежая зелень

Баранина имеет специфический вкус и аромат, который нравится не всем. Задача маринада — сбалансировать эти ноты. Шеф-повар советует использовать спелые помидоры и много свежей зелени.

Ингредиенты:

баранина (задняя нога или корейка) — 1,5 кг

спелые помидоры — 3-4 штуки

кинза и базилик — большой пучок

кумин и молотый кориандр — по 1 чайной ложке

соль, черный перец — по вкусу

Приготовление:

Мясо очистить от пленок и нарезать кубиками.

Помидоры натереть на терке или измельчить в блендере. Зелень мелко порубить.

Смешать мясо с томатной массой, зеленью и специями. Тщательно помять руками, чтобы овощи дали сок.

Мариновать в холодильнике минимум 6 часов, а лучше оставить на ночь.

Жарить на среднем огне до румяной корочки.

Что в итоге

Каждый из трех рецептов требует терпения и внимания. Свинина любит минералку и лук, курица — кефир и быстрое приготовление, баранина — томаты, зелень и долгое ожидание. Главное правило майского шашлыка-2026: не торопиться. Тогда мясо ответит благодарностью и соберет всю семью за одним столом.

