Кефир против минералки: шеф-повар раскрыл секреты идеального шашлыка
Шеф-повар Логинов: мясо на шашлык нужно резать на квадратные кусочки для корочки
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Майские праздники в России немыслимы без запаха дымка и мяса на мангале. Но даже самая отборная свинина или нежное куриное филе могут превратиться в сухую подошву, если неправильно подойти к маринаду. Шеф-повар Алексей Логинов в беседе с REGIONS поделился тремя проверенными рецептами: для свинины, курицы и баранины. Главный секрет — у каждого мяса свой идеальный спутник.
Шашлык из свинины: минералка и лук
По словам эксперта, шашлык из свиной шеи — безусловный хит среди россиян. Чтобы мясо получилось сочным и мягким, лучше всего мариновать его с луком и газированной минеральной водой. Пузырьки углекислого газа деликатно разрыхляют волокна, не перебивая натурального вкуса.
Ингредиенты:
- свиная шея — 1,5 кг
- лук репчатый — 3-4 штуки
- газированная минеральная вода — 0,5 л
- соль и черный перец — по вкусу
- лавровый лист — 2-3 штуки
Приготовление:
- Мясо нарезать квадратными кусочками, лук — полукольцами.
- В глубокой емкости выложить слоями: мясо с солью и перцем, лук, лавровый лист. Повторить несколько раз.
- Залить минеральной водой так, чтобы она полностью покрывала мясо.
- Мариновать 2-4 часа. Жарить на умеренном огне до золотистой корочки.
Шашлык из курицы: кефир спешит на помощь
Куриное филе или бедра часто получаются сухими на мангале, предупреждает шеф-повар. Кефирный маринад — идеальное решение. Молочная кислота мягко размягчает волокна, и мясо буквально тает во рту.
Ингредиенты:
- куриное филе или бедра без кости — 1,5 кг
- кефир жирностью 2,5-3,2% — 0,5 л
- чеснок — 4 зубчика
- лук репчатый — 2 штуки
- соль, черный перец, паприка, карри или куркума — по вкусу
Приготовление:
- Курицу нарезать порционными кусками, лук — кольцами, чеснок измельчить.
- Смешать кефир со специями, чесноком и луком.
- Залить курицу маринадом и хорошо перемешать.
- Мариновать 2 часа. Жарить на среднем огне. Готовность определяется прозрачным соком при проколе — курица готовится быстрее свинины, важно не пересушить.
Шашлык из баранины: томаты и свежая зелень
Баранина имеет специфический вкус и аромат, который нравится не всем. Задача маринада — сбалансировать эти ноты. Шеф-повар советует использовать спелые помидоры и много свежей зелени.
Ингредиенты:
- баранина (задняя нога или корейка) — 1,5 кг
- спелые помидоры — 3-4 штуки
- кинза и базилик — большой пучок
- кумин и молотый кориандр — по 1 чайной ложке
- соль, черный перец — по вкусу
Приготовление:
- Мясо очистить от пленок и нарезать кубиками.
- Помидоры натереть на терке или измельчить в блендере. Зелень мелко порубить.
- Смешать мясо с томатной массой, зеленью и специями. Тщательно помять руками, чтобы овощи дали сок.
- Мариновать в холодильнике минимум 6 часов, а лучше оставить на ночь.
- Жарить на среднем огне до румяной корочки.
Что в итоге
Каждый из трех рецептов требует терпения и внимания. Свинина любит минералку и лук, курица — кефир и быстрое приготовление, баранина — томаты, зелень и долгое ожидание. Главное правило майского шашлыка-2026: не торопиться. Тогда мясо ответит благодарностью и соберет всю семью за одним столом.
Ранее сообщалось, какой из маринадов для шашлыка считается наиболее полезным для здоровья по версии диетолога.