Яблочный Спас отметят в парках Московской области

В понедельник на следующей неделе жители и гости Подмосковья смогут отметить Яблочный Спас, мероприятия в честь праздника проведут в парках региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в парке «Елочки» в Домодедово проведут «Праздник Преображения и Яблочного Спаса». Гостей ждут мероприятия Божественная литургия в Храме Петра и Февронии с освящением плодов после богослужения, ярмарка, конкурс на самую лучшую корзину, мастер-класс по раскрашиванию брошей в виде фруктов и не только. В Центральном парке Ленинского округа проведут игровую программу «Солнечный праздник — Яблочный Спас», выставки картин Левитана и «А у нас нынче Спас», маркет продуктов местного производства и так далее. Отметим, что мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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