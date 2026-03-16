Ягудин поддержал главу федерации Сихарулидзе после громкого интервью

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался об интервью президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антона Сихарулидзе на шоу «Каток».

Разговор главы ФФККР с Ягудиным, Евгенией Медведевой и журналистом Романом Нагучевым на «Катке» получился откровенным. Сихарулидзе высказался о судействе и об увлечении фигуристов элементами ультра-си. Президент ФФККР рассказал, как изменился мир фигурного катания за время отсутствия россиян, и назвал увлечение спортсменов «квадами» понтами.

Интервью вызвало широкий резонанс в мире фигурного катания. Комментаторы указывали на то, что федерация под руководством Сихарулидзе не сделала все возможное для полноценного возвращения российских спортсменов. Ягудин встал на защиту своего собеседника.

«Прекрасное интервью получилось. Кто-то даже мандарины сразу захотел... Вижу, как сейчас набегут не разбирающиеся в деле людишки и начнут блистать советами и идеями. Ну пусть, резвитесь. Антон, браво», — написал Ягудин в соцсетях.

