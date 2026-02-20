Тренер Жулин отметил падение уровня женского фигурного катания

Чемпионкой Игр стала американка Алиса Лью, россиянка Аделия Петросян заняла шестое место после падения с четверного тулупа в произвольной программе.

«Если бы Валиеву не дисквалифицировали на четыре года, она бы сейчас всех рвала, как тузик грелку. Трусова или Камила на этой Олимпиаде просто бы разрывали! С технической точки зрения уровень женского фигурного катания падает. Это обусловлено тем, что русских нет. Остальные четверные прыгать просто не умеют», — сказал Жулин.

Специалист отметил, что только две спортсменки прыгнули тройной аксель, при этом одна из них, американка Эмбер Гленн сразу взлетела с 17-го места на пятое. Жулин предложил представить, какой была бы расстановка мест на пьедестале, если бы там были Анна Щербакова с четверным флипом, Александра Трусова с пятью квадами и Камила Валиева с двумя четверными тулупами.

При этом Жулину очень понравилось выступление Алисы Лью, а именно непринужденная подача своей программы.

Ранее Аделия Петросян заявила, что ей психологически сложно будет появиться в России после ее ошибки на Олимпиаде.