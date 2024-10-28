Леонид Якубович признался, как обманом получил трехкомнатную квартиру в Москве

Известный российский шоумен и бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле Чудес» на Первом канале Леонид Якубович рассказал в интервью на ток-шоу «Судьба человека» на канале «Россия 1», каким образом в молодости ему досталась трехкомнатная квартира.

В беседе с Борисом Корчевниковым Якубович вспомнил, в те годы он ютился с беременной супругой в коммуналке. И хоть и имел законное право на отдельное жилье, но так просто квадратные метры в 90-е годы было не выбить. Друзья посоветовали мужчине попросту подкупить чиновника. Он уже был готов пойти на риск дачи взятки, но отец запретил, назвав такое предприятие рискованным поступком.

«В то время квартиры выдавало государство, а расширение жилплощади можно было получить только обходными путями. Я все же нашел способ получить трехкомнатную квартиру, для этого создал видимость взятки: в качестве уловки он положил в конверт нарезанные кусочки газеты и направился к должностному лицу», — рассказал Якубович.

С легким намеком на «благодарность», по признанию телеведущего, он оставил конверт на столе и в ответ получил трехкомнатную квартиру в московском районе Новогиреево.

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