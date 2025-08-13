Янковский-младший сыграл главную роль в сериале о «белых хакерах»

Звезда «Аутсорса» и «Фишера» Иван Янковский сыграл главную роль в новом сериале от студии KISA FILMS «Хакеры», пишет «Газета.Ru». Шораннером и сценаристом картины выступил Алексей Киселев, получивший популярность после выхода проектов «Псих», «Балет», «Happy End» и «Актрисы».

Янковский не только исполнил главную роль, но и выступил в качестве продюсера и соавтора сценария. Актер давно интересуется темой кибербезопасности и видит в этом проекте возможность показать зрителям историю «невидимых героев» цифрового фронта.

Сюжет сериала построен вокруг противостояния «белых хакеров» и киберпреступников в темных уголках интернета. Главному герою предстоит делать сложные выборы, от которых могут зависеть жизни миллионов людей.

Над сценарием также работали специалисты Фонда развития результативной кибербезопасности «Сайберус». Продюсер и автор идеи Николай Ивенев назвал проект личным и просветительским, призванным популяризировать тему кибербезопасности.

Премьера «Хакеров» запланирована на 2026 год. Проект обещает стать одним из самых ожидаемых в жанре IT-триллеров, сочетая в себе остросюжетное повествование с образовательной составляющей.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал проверить источники финансирования нового фильма с Данилой Козловским.