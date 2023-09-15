Ярмарки, выставки и мастер-классы пройдут в сорока парках Подмосковья на этой неделе

Завтра в Подмосковье состоится мероприятие «Живописный парк». Оно пройдет в сорока парках региона, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

Так, в парке семейного отдыха в Дубне будет работать ярмарка ремесленников, а также пройдет мастер-класс по плетению из сена и соломы. В паке культуры и отдыха «Ивановские пруды» в Красногорске оборудуют фото-зону, в парке имени Воробьева в Луховицах пройдет мастер-класс по созданию картин, а в парке имени Островского в Ступино состоится конкурс флористических букетов.

Также в подмосковных парках пройдут фотовыставки, лектории, костюмированный бал-маскарад, ярмарки ремесленников и многое другое, отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Киово в подмосковной Лобне.

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