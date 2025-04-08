«Ярослав меня удивляет!»: Мизулина впервые высказалась о романе с SHAMAN

Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала об отношениях с певцом Ярославом Дроновым, более известным под псевдонимом SHAMAN.

В недавнем эфире телешоу «Утро. ТНТ» Мизулина поделилась подробностями их роман, а также раскрыла, какое значение Дронов имеет в ее жизни.

«В 2023 году я вела стрим в Minecraft, посвященный Дню России. В этом стриме была одна из песен Ярослава — „Я русский“. На следующий день он захотел приехать, познакомиться, пообщаться. Так мы начали наше общение. Достаточно молодежно, как мне кажется», — рассказала Мизулина.

Общественница и певец долгое время скрывали свои отношения. Кроме того, Дронов состоял в браке с топ-менеджером Еленой Мартыновой, однако в октябре 2024 года супруги развелись. Эта ситуация подогрела слухи о романе еще больше, так как после развода SHAMAN и Мизулину начали замечать чаще. Наконец, в марте певец и блогер официально объявили о том, что стали парой.

Мизулина подтвердила серьезность их отношений и отметила, что она и Ярослав уже познакомились с семьями друг друга.

«Ярослав меня удивляет! Он часто делает мне сюрпризы и необычные подарки, что только укрепляет нашу связь», — сказала Мизулина.

Однако не все поклонники были настроены позитивно на новость о романе артиста и общественницы. Так, недавно блогер и модель Алена Водонаева подвергла критике их совместные снимки, на которых пара позирует с головой тигра.

Ранее певец SHAMAN в образе школьника провел урок в родном Новомосковске и позвонил своей возлюбленной Екатерине Мизулиной по видеосвязи.