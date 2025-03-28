SHAMAN позвонил Мизулиной по видео из своей школы в Новомосковске

Один из самых патриотичных исполнителей России Ярослав Дронов посетил новомосковскую школу, которая когда-то дала ему первые знания и заложила творческие способности. Об этом пишет VSE42.Ru.

Дронов посетил гимназию № 13, из которой выпустился много лет назад. Он пообщался с любимыми учителями, дал напутствия детям и провел музыкальный урок. На него SHAMAN пришел в красной рубашке в клетку и образе под стать ученику старших классов.

Кроме того, после основной части урока певец позвонил возлюбленной — главе ЛБИ Екатерине Мизулиной. Она недолго в видеоформате пообщалась с ребятами, а также назвала Новомосковск лучшим городом.

Ранее сообщалось, что плакаты с анонсом концерта SHAMAN в ХМАО испортили провокационными надписями.