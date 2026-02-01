Посвящение мастерам: в Химках молодые танцоры выйдут на сцену ради ансамбля Игоря Моисеева

Юные воспитанники хореографического отделения представят зрителям концертную программу, приуроченную к знаменательной дате — годовщине создания прославленного Государственного академического ансамбля народного танца, основателем и бессменным художественным руководителем которого был выдающийся хореограф Игорь Моисеев. Это событие станет гармоничным сплетением энергии детского творчества, красоты народной хореографии и глубокого уважения к наследию мирового искусства танца.

«Хореографическое отделение — это наша гордость и сила. Оно существует с 1977 года, и за почти полувековую историю через него прошли сотни детей. Кто-то выбрал другую профессию, навсегда сохранив в душе любовь к прекрасному, а многие стали профессиональными артистами и педагогами. Наши воспитанники не просто учат движения, они впитывают культуру танца. Я приглашаю всех жителей Химок прийти на концерт и своими глазами увидеть результат огромного труда и вдохновения наших детей и их наставников», — поделилась Инна Монастырская.

Сотрудничество химкинской школы искусств с легендарным ансамблем носит глубокий, содержательный характер. Этот факт подтверждает судьба четырех выпускников местного хореографического отделения. Они, опираясь на фундаментальную подготовку, полученную в ЦДШИ, успешно прошли отбор и были зачислены в престижную школу-студию при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева.

Хореографическое отделение с 1992 года возглавляет Лилия Егжова, удостоенная звания заслуженного работника культуры Московской области. Под ее руководством был создан и достиг высокого уровня образцовый коллектив «Юность», чья профессиональная дисциплина и виртуозная исполнительская техника получили известность не только в России, но и за рубежом. Творческие традиции успешно развивают и другие коллективы школы — образцовые ансамбли «Росток» и «Улыбка».

Учебный процесс выстроен комплексно: воспитанники осваивают не только классический и народно-сценический танец, но и изучают историю искусств, а также проходят серьезную сценическую практику. Такой подход позволяет Центральной детской школе искусств Химок по праву считаться одной из кузниц профессиональных кадров для ведущих творческих вузов страны.

«Сегодня, когда в некоторых странах предпринимаются отчаянные попытки "отмены" русской культуры, нам особенно важно громко говорить о наших выдающихся деятелях искусства и сохранять их наследие. Творчество Игоря Моисеева — это золотой фонд мировой культуры, и отрадно видеть, что химкинская молодежь бережно хранит эти великие традиции», — отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Стать частью этого яркого события, ощутить атмосферу большого искусства и стать зрителями первых шагов юных артистов можно в воскресенье, 9 февраля. Концертная программа начнется в 18:00.

Площадкой для выступления станет концертный зал Центральной детской школы искусств, расположенный по адресу: г. Химки, улица Чапаева, дом 6. Посещение мероприятия является бесплатным. Концерт рекомендован для зрителей всех возрастов, включая самых маленьких (0+).

