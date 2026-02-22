Йохауг уничтожила россиянку за провал на марафоне: для Хенниг это катастрофа

На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо произошёл курьёзный инцидент, который не укрылся от внимания главной звезды лыжных гонок современности. Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Тереза Йохауг жёстко отреагировала на досадную ошибку российской лыжницы Дарьи Непряевой во время женского марафона на 50 км.

В разгар гонки Непряева, заезжая на смену инвентаря, перепутала боксы и по ошибке взяла лыжи, принадлежащие немецкой спортсменке Катарине Хенниг. Этот момент не только сбил саму россиянку, но и поставил под удар немку, которая в какой-то момент осталась без инвентаря.

Наблюдавшая за происходящим Йохауг в эфире норвежского телеканала NRK не сдержала эмоций. По словам прославленной лыжницы, для Хенниг случившееся обернулось настоящей катастрофой. Легенда спорта назвала ситуацию «полным кризисом», подчеркнув, насколько критичной может быть такая оплошность в решающий момент Олимпиады.

Сама Дарья Непряева после финиша заняла итоговое 11-е место, а пострадавшая от российской ошибки Катарина Хенниг финишировала чуть выше — девятой. Однако борьба за медали в тот день шла совсем в другой лиге. Золото марафона завоевала шведка Эбба Андерссон, серебро — норвежка Хейди Венг, бронза — швейцарка Надя Келин.

Олимпийские игры в Италии, напомним, завершаются сегодня, 22 февраля.

Ранее сообщалось, что фигурист Гуменник не выступит с показательным номером на Олимпийских играх.