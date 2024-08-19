Юбилейный десятый Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» прошел в Ленинском округе

Порядка шестнадцати тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили Х Международный фестиваль «Jazzовые сезоны», который состоялся на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». Об этом заявили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«В этом году мы празднуем юбилей фестиваля — 10 лет. Из года в год он собирает огромное количество зрителей, и программа всегда готовит что-то новое для них. Например, в этот раз впервые в рамках проекта был представлен театрально-музыкальный спектакль „Джаз от первого лица“, посвященный столетию российского джаза», — рассказал глава ведомства Василий Кузнецов.

В этом году для зрителей были подготовлены две сцены, на которых свое творчество продемонстрировали известные джазмены и музыканты других направлений с джазовыми программами.

«Сейчас тяжелые времена, и мы должны объединяться. Я считаю, что музыка является одним из вариантов этого объединения. Часть заработанных средств мы перечислим людям, которые сейчас в этом нуждаются — из Курской и Белгородской областей», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

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