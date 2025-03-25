Юлия Снигирь и Евгений Цыганов совершили жест доброй воли на премии «Ника»

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, получившие премию «Ника» за ведущие роли в экранизации «Мастера и Маргариты», приняли необычное решение, продиктованное внутренними убеждениями, сообщил телеграм-канал Super.ru.

Снигирь посвятила свою награду памяти ушедшей из жизни Евгении Добровольской, а саму статуэтку передала актрисе Марианне Шульц. Со сцены Юлия отметила, что, несмотря на выдающуюся игру Марианны в фильме «Эра», та неожиданно не вошла в число номинантов.

Снигирь подчеркнула невероятный талант Шульц, признавшись, что ей есть к чему стремиться, и символически передала ей свою награду, почтив также память Добровольской.

Евгений Цыганов, в свою очередь, поступил как истинный джентльмен, заявив, что передает свою статуэтку Юлии Снигирь.

Ранее сообщалось, что актеры Добровольская и Мадянов получили премию «Ника» посмертно.