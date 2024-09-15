Юморист Галкин* опроверг свою причастность к политической деятельности

Признанный иноагентом юморист Максим Галкин заявил, что якобы никогда не имел отношения к политической деятельности, а его статус в России значительно нарушает его права и свободы. Об этом сообщил ТАСС.

Он подал иск к Минюсту России, где указал, что внесение его с писок иноагентов не что иное, как вмешательство в его право свободно выражать свое мнение, а также нарушение прав на неприкосновенность частной жизни.

При этом суд не согласился с позицией артиста, отметив, что имеются доказательства занятий Галкиным политической деятельностью в интересах зарубежного источника финансирования.

После этого инстанциями было отклонено заявление. На данный момент жалоба артиста направлена в Верховный Суд РФ.

Максим Галкин был внесен в реестр иноагентов два года назад. В настоящее время живет в Израиле.

Ранее сообщалось, что за 8 млн рублей он готов вернуться на родину и выступать.