Mash: за 8 млн рублей Галкин* готов вернуться в Россию и выступать с чужими шутками

Комик Максим Галкин* согласен больше не шутить о России и выступать на корпоративах по чужому сценарию за 8 млн рублей. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным издания, за 80 тысяч евро пародист готов в течение пяти часов проводить концерт на любую тему. В контракте Галкина* указано, что заказчик даже может самостоятельно написать сценарий и убрать из него импровизации. Отмечается, что запретных тем для шуток нет.

Судя по всему, Максим Галкин* пошел на такие меры из-за серьезной нехватки денег. По этой же причине его жена Алла Пугачева планирует организовать большой сольный концерт в России.

Ранее сообщалось о том, что Алла Пугачева перенесла пластическую операцию на лице. Люди, которые встречались с примадонной в Юрмале, утверждают, что певица помолодела за счет ринопластики и подтяжки.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента