Юная невеста Григория Лепса с иронией высказалась об отношениях с 62-летним мужчиной

Аврора активно ведет соцсети, и недавно в одной из них она провела забавный челлендж, в рамках которого открыто и иронично обсудила свои отношения с мужчинами старшего возраста.

Девушка решила привлечь подругу для создания легкого и развлекательного ролика, в котором они отвечали на вопросы о предпочтениях в отношениях, оценивая их по шкале «стрем» или «норм».

«Встречаться с мужчиной, который на 45 лет старше тебя?» — это был первый вопрос для девушек. Аврора уверенно ответила, что считает это нормой, тогда как ее подруга с ней не согласилась. «Умоляю, ты действительно можешь сказать, что это нормально?» — рассмеявшись, спросила Киба.

Когда речь зашла об отношениях с мужчиной, которому 62 года (возраст избранника Кибы — Григория Лепса), Аврора мгновенно признала это «стремом». Этим ответом она повергла в шок свою подругу.

На вопрос о том, встречалась бы она с ровесниками, Аврора категорически ответила «нет», а подруга поддержала ее решение. Интересно, что обе девушки согласились, что наличие «бывшего, похожего на макаку», это нормально.

Накануне Григорий Лепс поделился планами о свадьбе с Авророй. Певец сообщил, что торжество состоится этим летом. Лепс также выразил желание снова стать отцом.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» разбиралось в том, как развивались отношения Авроры Кибы и Григория Лепса.